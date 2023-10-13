ЮНИСЕФ: в секторе Газа погибли 447 детей

Пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что в результате бомбардировок Израиля в секторе Газа были убиты и ранены сотни детей. Он привел данные Минздрава Палестины, согласно которым в регионе погибли 447 детей.

«Сотни детей были убиты и ранены в Газе в результате авиаударов, и это число растет с каждым часом. Такое положение недопустимо, детей необходимо защищать. Многие семьи и дети также оказываются без еды из-за введенной блокады»,— сообщил представитель ЮНИСЕФ на брифинге в Женеве, его слова приводит Reuters.

По последним данным, при военном конфликте Израиля и движения «Хамас», который начался после атаки боевиков на израильские территории 7 октября, погибли 1,5 тыс. палестинцев и 1,3 тыс. жителей Израиля.

Сегодня утром, 13 октября, армия обороны Израиля призвала мирных жителей Газы эвакуироваться в южные районы. По данным ООН, на эвакуацию есть 24 часа. Речь идет об 1,1 млн палестинцев.

Подробнее о палестино-израильском конфликте — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Анастасия Ларина