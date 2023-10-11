Ассоциация омбудсменов Средиземноморья приостановила членство России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Совет управляющих Ассоциации омбудсменов Средиземноморья (АОС) приостановил членство России. По ее словам, решение приняли на основании рекомендации исполнительного комитета АОС, который «голословно обвинил российский национальный правозащитный институт в нарушении устава ассоциации».

Как уточняет омбудсмен, Совет обосновал приостановку членства ее позицией в отношении российской военной операции на Украине, которая, по мнению АОС, свидетельствует о зависимости госпожи Москальковой от органов власти. Татьяна Москалькова утверждает, что на протяжении двух лет с момента вступления РФ в АОС в 2021 году соблюдала все положения устава ассоциации, а ее, госпожи Москальковой, деятельность «прозрачна, беспристрастна и независима».

«Члены Совета управляющих не видят или не хотят видеть мою работу по защите прав человека и оказанию помощи людям... Они пытаются навязать свои политические взгляды и заставить меня отречься от своей позиции в отношении происходящих событий, что является попыткой подорвать независимый статус омбудсмена»,— говорится в заявлении Татьяны Москальковой.

Она убеждена, что члены Совета «ставят свои личные политические амбиции выше гуманитарной миссии ассоциации и подрывают авторитет уважаемой международной площадки». «Ограничение международной деятельности института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации приведет лишь к дальнейшей деградации системы национальных правозащитных учреждений и снизит эффективность международной защиты прав человека»,— добавила омбудсмен.

В апреле 2022 года Россию исключили из Совета по правам человека ООН. Вчера, 10 октября, РФ не избрали в Совет по правам человека ООН на 2024–2026 годы из-за нехватки нужных для этого голосов.

Лаура Кеффер