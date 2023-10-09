На адвоката Илью Новикова завели уголовное дело о госизмене

В отношении адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом) было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене из-за перехода на сторону противника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Ранее в РФ его лишили адвокатского статуса и объявили в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Новиков (иностранный агент)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Новиков (иностранный агент)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Федеральной службой безопасности РФ задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника»,— сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, господин Новиков вступил в ряды ВСУ, прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях и «занимается пропагандистской работой». Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме перехода на сторону противника). Ведется следствие.

16 июня этого года Адвокатская палата Москвы после представления, поданного Минюстом, лишила Илью Новикова статуса адвоката. Сам господин Новиков заявил, что его адвокатская деятельность в России завершилась в феврале 2022 года, однако он продолжает работать в Киеве. «Я украинский адвокат, я живу в Киеве с 2019 года»,— отметил господин Новиков.

1 декабря 2022 года МВД России объявило Илью Новикова в розыск, однако в материалах ведомства не указывалось, по какой статье. 25 ноября 2022 года господин Новиков был признан в России иностранным агентом за осуществление политической деятельности. Иностранным источником финансирования в реестре указана Украина.

Илья Новиков участвовал в ряде резонансных дел, в частности выступал с защитой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистской организацией и запрещен, признан иностранным агентом, ликвидирован). Игрок телеигры «Что? Где? Когда?».

Александра Горошилова