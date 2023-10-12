Нетаньяху предложил вводить санкции за помощь «Хамасу»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости вводить санкции против всех, кто помогает «Хамасу». Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Они ("Хамас".— "Ъ") должны быть выдавлены из международного сообщества. Ни один лидер не должен встречаться с ними. Ни одна страна не должна укрывать их. А к тем, кто это делает, должны быть применены санкции»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).

Премьер-министр добавил, что движение «Хамас» сравнимо с ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России) и «будет разгромлено». Исламистские палестинские боевики, по его словам, показали себя «врагами цивилизации», так как «убивали молодых людей на музыкальном фестивале, детей и их родителей, а также занимались сожжением, обезглавливанием и похищениями».

На пресс-конференции господин Нетаньяху говорил на английском языке, но за американскую поддержку Израиля поблагодарил Энтони Блинкена на иврите. Госсекретарь сказал, что военная помощь США уже отправлена в Израиль.

Господин Блинкен прибыл в Израиль 12 октября. По информации Reuters, вопросами визита станут освобождение заложников, которых взяли в плен боевики «Хамаса», и эвакуация мирного населения с территории сектора Газа. На 13 октября у него запланирована встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Подробнее — в материале «Ъ» «США поддержат "Железный купол"».

Петр Бузлаев