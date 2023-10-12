Встречаем валютных комиссаров

Несмотря на декларации правительства об отсутствии потребности в возвращении валютного регулирования для поддержания курса рубля, власти вводят требования по обязательной репатриации валютной выручки для ограниченного круга компаний. Указ об этом подписан президентом, но не опубликован. В правительстве сообщают, что документ предлагает особый режим работы для 43 групп компаний — он включает обязательную продажу выручки, предоставление ими планов-графиков продаж валюты и контроль Росфинмониторинга за исполнением требований. В правительстве причины решения, которое пока не выглядит как эффективный способ давления на курс, но символически довольно резко атакует деловой климат, прямо не называют. Там полагают, что ужесточение не повлияет на добросовестных экспортеров — вероятно, имевшиеся ранее рекомендации по продаже выручки выполнялись не всеми участниками рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Президент России подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Указом утверждается перечень таких экспортеров — это 43 группы компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Текст указа пока не опубликован. По словам господина Пескова, документ требует от компаний зачислять на свои счета в уполномоченных банках (о порядке отбора уполномоченных банков ничего не известно) заработанную иностранную валюту и осуществлять ее обязательную продажу на внутреннем рынке. Процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, и срок, с которого возникнет это обязательство, установит правительство. Мониторинг обязательной продажи валюты будет осуществлять Росфинмониторинг.

В правительстве рассказали о режиме реализации указа.

Во-первых, на шесть месяцев вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке для отдельных компаний. Объемы и сроки определит Белый дом в течение суток. Во-вторых, для компаний вводится обязанность предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Следить за исполнением будут представители Росфинмониторинга, которые будут внедрены в компании. Нормативные акты в Белом доме обещают принять в течение недели.

Напомним, что правительство до сих пор отрицало необходимость возвращения жестких норм по обязательной продаже валютной выручки. В ЦБ также рассчитывали, что курс удастся стабилизировать мерами денежно-кредитной политики. В регуляторе отмечали, что экспортеры и без жестких ограничений реализуют достаточный объем валюты на внутреннем рынке. По свежим данным ЦБ, в сентябре продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами выросли на 27% по сравнению с августом, а волатильность курса сократилась вдвое — при том, что сентябрьский средний курс остался таким же слабым.

Сама по себе «выборочная» обязательная продажа валютной выручки не выглядит как системное решение проблем дисбалансов на валютном рынке.

С одной стороны, установление для конкретной компании или отрасли норматива существенно выше, чем ее потребности в валютном финансировании, на коротком горизонте вряд ли в состоянии нанести значимый ущерб ее планам по импорту — они лишь будут отодвинуты, возрастет нагрузка на казначейства конкретных компаний, возможны некрупные потери по линии стоимости финансирования: вряд ли все это в состоянии повлиять на устойчивость крупной компании по крайней мере в краткосрочной перспективе. С другой стороны, с точки зрения среднесрочных перспективе решение, которое, исходя из имеющейся крайне неполной информации о структуре валютных операций компаний в последние полгода, не в состоянии значимо укрепить курс рубля само по себе, имеет неприятные последствия для делового климата, по масштабам превосходящие потенциальный эффект — например, институт уполномоченных Росфинмониторинга сам по себе спорен с точки зрения доступа к корпоративной тайне, необходимость его неочевидна (то же самое вполне возможно было реализовать в рамках обычной деятельности ведомства или за счет расширения его полномочий без присутствия в компаниях «валютных комиссаров»), а «пугающий» эффект — очевиден и явно разрушает сложившиеся правила игры.

Альтернатива в виде общеэкономических институтов контроля движения капитала на уровне ЦБ и структур Минфина выглядела бы, видимо, еще хуже — впрочем, какого-либо обоснования необходимости в такого рода мерах вообще (кроме символического пересечения курса рубля не имеющей никакой собственной экономической значимости отметки в 100 руб./$) не представлено, как и объявления логики, альтернативной логике ЦБ, считавшего ранее, что в такого рода мерах нет необходимости ни в сильном, ни в слабом варианте.

Диана Галиева, Олег Сапожков, Дмитрий Бутрин