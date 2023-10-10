Володин: поддерживающих Украину релокантов в случае возвращения ждет Магадан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе заседания, что релокантам, «радующимся выстрелам по России» и желающим победы Киева, лучше не возвращаться в страну, в противном случае им «обеспечен Магадан». По его словам, такие меры нужны, чтобы быть честными «перед теми ребятами, которые воюют, погибают за свою страну, за безопасность наших граждан». Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что «родина гражданам угрожать не может».

«Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистском кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут. Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен»,— сказал Вячеслав Володин.

Господин Володин отметил, что России «не нужны» те, кто мигрирует из государства в государство, а затем возвращаются обратно. «Приехали, сапоги там поцеловали, деньги, заработанные здесь гражданами Российской Федерации, заплатили, чтобы им паспорта оформили, а потом их и оттуда выдворили, и они потом сюда прикатились — нам они не нужны»,— сказал он.

Как пояснил спикер, это необходимо, чтобы быть честными «перед теми ребятами, которые воюют, погибают за свою страну».

9 октября Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ничего ли не угрожает при возвращении в страну россиянам, уехавшим в Израиль с начала боевых действий на Украине и во время мобилизации, сказал: «Послушайте, граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Российская Федерация — это их родина. Как родина может угрожать?»

Точных данных о том, сколько россиян покинули страну с февраля 2022 года, нет. В сентябре 2022 года Росстат сообщал, что к этому времени из страны выехали с теми или иными целями 419 тыс. человек, причем чистый отток составил 96 тыс. человек. В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме говорил о 100 тыс. покинувших страну IT-специалистах. В феврале текущего года независимый демограф Алексей Ракша говорил о разбросе оценок числа граждан, покинувших РФ в 2022 году, от 450 тыс. до 800 тыс. человек.

Полина Мотызлевская