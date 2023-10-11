МВД сообщило о нехватке 100 тыс. сотрудников, в основном строевых подразделений

Нехватка сотрудников МВД составляет 100 тыс. сотрудников, сообщила заявила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш. По ее словам, в основном не хватает полицейских строевых подразделений. Она объяснила это тем, что уровень денежного довольствия в ведомстве «мягко говоря неконкурентноспособный».

«Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентноспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тыс. — это 100 тыс. некомплект. И это в основном строевые подразделения»,— сказала Ириан Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы при рассмотрении бюджета на 2024 год.

В августе министр внутренних дел Владимир Колокольцев назвал некомплект личного состава сотрудников ведомства «критическим». За один месяц из органов внутренних дел уволились пять тысяч сотрудников.

По словам Ирины Кальбфляйш, «вопрос наличия полицейского на улице строит очень остро и актуально». Она обратила внимание, что в бюджете на 2024 год не предусмотрена плановая индексация зарплаты полицейских на законодательном уровне, что не позволяет «удовлетворить все финансовые потребности» ведомства.

Руководитель договорно-правового департамента Росгвардии Олег Ветров на том же заседании сообщил, что ведомстве тоже есть большие проблемы с финансированием, в первую очередь это касается денег на подразделения в присоединенных регионах.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал Минфин предусмотреть в проекте бюджета на 2024 год средства для МВД. «По зарплате вопрос поднимался, по МВД ситуация близка к критической, просто не хлебом же единым... Как-то реагируйте тоже на ситуацию»,— добавил он.

Анастасия Ларина