Bristol Myers заплатит $5,8 млрд за разработчика препаратов от рака Mirati Therapeutics

Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb покупает разработчика препаратов от рака Mirati Therapeutics. Соответствующее соглашение было подписано компаниями 8 октября. По его условиям Bristol Myers заплатит Mirati $58 за акцию, или в общей сложности $4,8 млрд. Кроме того, акционерам Mirati будет предоставлена возможность реализовать свое право на дополнительную плату при поглощении компании (contingent value right, CVR), что составит $12 за одну акцию и, соответственно, плюс $1 млрд к стоимости сделки.

В результате слияния Bristol Myers получит портфель противораковых препаратов разработки Mirati. В числе прочих в него входит препарат для лечения рака легкого на продвинутой стадии заболевания Krazati, который получил одобрение американских регуляторов в декабре прошлого года. Эта сделка позволит Bristol Myers диверсифицировать собственный портфель разработок, а также, как ожидается, укрепит акции компании, которые с начала нынешнего года потеряли 21%. На объявление о поглощении Mirati акции Bristol Myers отреагировали ростом на 0,43%.

Алена Миклашевская