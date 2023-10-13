Число пропавших без вести россиян в Израиле достигло 12

Посольство России в Израиле сообщило, что число погибших граждан РФ продолжает расти. Точное число диппредставительство не называет, но сообщило, что по состоянию на 14:00 13 октября в предоставленных израильской стороной списках 12 россиян числятся пропавшими без вести.

«На сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться»,— говорится в сообщении посольства, которое есть у «Ъ».

Ранее сообщалось о четырех погибших россиянах. Шестеро числились пропавшими без вести.

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