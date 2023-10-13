Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число пропавших без вести россиян в Израиле достигло 12

Посольство России в Израиле сообщило, что число погибших граждан РФ продолжает расти. Точное число диппредставительство не называет, но сообщило, что по состоянию на 14:00 13 октября в предоставленных израильской стороной списках 12 россиян числятся пропавшими без вести.

«На сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться»,— говорится в сообщении посольства, которое есть у «Ъ».

Ранее сообщалось о четырех погибших россиянах. Шестеро числились пропавшими без вести.

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...