ОПЕК ожидает рост мирового спроса на нефть к 2045 году на 23%

ОПЕК прогнозирует рост спроса в среднем на 3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в период до 2045 года. Такие данные приводятся в Мировом нефтяном прогнозе (WOO) (.pdf).

К 2045 году нефть останется самым востребованным видом топлива. Предполагаемый спрос к 2045 году составит 116 млн баррелей в сутки (б/с), что примерно на 6 тыс. б/с выше, чем в прошлогоднем отчете. К 2028 году мировой спрос на нефть достигнет уровня 110,2 млн б/с, что на 10,6 млн б/с больше, чем предполагалось в 2022 году.

По прогнозам ОПЕК в России с 2022 по 2045 годы спрос на нефть будет увеличиваться в среднем на 0,3 млн б/с. К 2045 году он составит 3,9 млн б/с. Ожидается, что спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), увеличится на 10,1 млн б/с и достигнет 63,7 млн б/с к 2028 году.

В перспективе объем добычи жидких углеводородов странами ОПЕК будет неуклонно расти с 34,2 млн б/с в 2022 году до 46,1 млн б/с к 2045 году. Таким образом, доля ОПЕК в мировом предложении жидких углеводородов увеличится с 34% в 2022 году до 40% в 2045 году.

ОПЕК прогнозирует постепенное снижение добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в России: к 2025 году — до 10,2 млн б/с, к 2027 — до 10,1 млн б/с. Однако к 2035 году добыча увеличится до 0,7 млн б/с за счет ввода новых проектов, передает «Интерфакс».

Ежемесячный отчет ОПЕК за сентябрь по рынку нефти подтвердил предыдущие прогнозы организации роста спроса на углеводородное сырье в 2023–2024 годах. Оценка роста добычи нефти странами вне ОПЕК увеличена на 2023 год — до 67,4 млн б/с (было 67,3 млн). На 2024 год повышена сильнее — на 1,4 млн б/с, до 58,8 млн б/с.

Подробнее — в материале «МЭА фиксирует недолив».

Александра Горошилова