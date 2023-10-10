Польская Orlen сообщила о контроле над участком газопровода «Ямал—Европа»

Государственная нефтяная компания Польши Orlen сообщила о соглашении, в рамках которого приобретет польский участок газопровода «Ямал—Европа». Сообщение передает Reuters. По условиям сделки, как сообщила Orlen, Europol Gaz, контролирующая газопровод, выкупит принадлежащие «Газпрому» 48% акций.

ТАСС cо ссылкой на заявление Orlen передает, что 9 октября согласие на подобное соглашение выдало Управление по охране конкуренции и потребителей после антимонопольного разбирательства.

Europol Gaz — совместное предприятие Orlen и «Газпрома» (у каждого по 48%). Длина польского участка трубопровода «Ямал—Европа» — 684 км. Участком управляет польская компания Gaz-System.

Решение об изъятии доли ПАО «Газпром» в Europol Gaz принял министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности в ноябре. «Ямал—Европа». Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. «Газпром» попал под санкции Польши в 2022 году.

Лусине Баласян