Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, сообщается в пресс-релизе. Причиной отстранения стало решение ОКР включить в свой состав спортивные организации из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Эти субъекты входят в состав РФ с 30 сентября 2022 года.

«Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины»,— сказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс (цитата по РИА Новости).

Согласно решению МОК, ОКР больше не имеет право действовать в качестве национального олимпийского комитета. Также ОКР не имеет право получить финансирование от международного олимпийского движения. МОК оставил за собой право принимать решения об участии россиян в качестве нейтральных спортсменов на Летних и Зимних Олимпийских играх в 2024 и 2026 годах.

5 октября президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами ОКР.

Новость дополняется.