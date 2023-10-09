Veon завершил продажу «Вымпелкома» и ушел с российского рынка

Нидерландский холдинг Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома», который работает под брендом «Билайн», и окончательно ушел с российского рынка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Сделка не предусматривает каких-либо соглашений об обратном выкупе и означает для Veon окончательный уход с российского рынка»,— сказано в сообщении. В нем также указано, что «Вымпелком» продан группе топ-менеджеров компании во главе с ее гендиректором Александром Торбаховым.

Генеральный директор Veon Каан Терзиоглу отметил, что выход с российского рынка позволит удовлетворить запросы на рынках в Пакистане, Украине, Бангладеш, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

Подробнее — в тексте «Ъ» «"Вымпелком" у аппарата».

Петр Бузлаев