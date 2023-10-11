Суд обязал Олега Тинькова выплатить 20 миллионов рублей Олегу Дерипаске

Суд обязал бизнесмена Олега Тинькова выплатить 20 млн руб. в пользу миллиардера Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил адвокат господина Дерипаски Алексей Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Тиньков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Олег Тиньков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Суд признал несоответствующей действительности распространенную Тиньковым информацию, обязал ее удалить и взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материальных убытков»,— сказал собеседник агентства.

В мае 2022 года Олег Дерипаска подал иск к Олегу Тинькову, требуя взыскать с него 2 млрд руб. Конфликт между бизнесменами начался с поста господина Тинькова в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена), в котором он назвал господина Дерипаску «вором». Суд признал опубликованную информацию несоответствующей действительности.

В марте рассмотрение иска к Олегу Тинькову должны были передать в арбитражный суд Московской области по месту прописки ответчика. Олег Дерипаска оспорил решение суда, и разбирательства продолжились по месту его прописки в Усть-Лабинском районном суде в Краснодарском крае.

Петр Бузлаев