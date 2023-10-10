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Коммерсантъ FM
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Россия не смогла набрать голосов для избрания в совет ООН по правам человека

Россия не смогла набрать необходимое число голосов для избрания в состав Совета по правам человека (СПЧ) ООН на 2024–2026 годы. Голосование проходило в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщается в аккаунте СПЧ ООН в соцсети X, в совет были избраны 15 государств: Албания, Бразилия, Болгария, Бурунди, Китай, Кот-д`Ивуар, Куба, Доминиканская Республика, Франция, Гана, Индонезия, Япония, Кувейт, Малави и Нидерланды.

Как сообщает ТАСС, Россия получила 83 голоса, а для избрания в СПЧ ООН нужно было набрать 97 голосов. За два места от группы восточноевропейских государств боролись Албания, Болгария и Россия. В итоге Албания набрала 123 голоса, Болгария — 160.

В апреле 2022 года Россию исключили из Совета по правам человека ООН. Это произошло по инициативе США в рамках специальной сессии по Украине. Вашингтон посчитал неприемлемым участие РФ в деятельности СПЧ ООН в условиях проводящейся военной операции на Украине, эту позицию поддержали еще 92 государства.

Александр Кислов

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