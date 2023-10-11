В аварии в столичном метро нашли виновного

Причиной столкновения двух поездов столичного метрополитена стала ошибка машиниста-инструктора, который отключил систему автоматического регулирования скорости (АРС), сообщили в департаменте транспорта Москвы. Утром в остановившийся на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии поезд подземки врезался идущий следом в депо пустой состав. В метро сначала сообщили о двух пострадавших, затем их число выросло до пяти. Зажатый в кабине машинист с 20-летним стажем вождения поездов получил перелом ноги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виновником ЧП оказался машинист с 20-летним стажем

Фото: Владимир Макаров / ТАСС Виновником ЧП оказался машинист с 20-летним стажем

Фото: Владимир Макаров / ТАСС

Авария на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена произошла 11 октября в 10:30. В стоявший на платформе поезд с пассажирами врезался идущий следом пустой состав «Яуза». В столичном департаменте транспорта заявили, что причиной аварии стал «накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо» на стоящий в «Печатниках» состав. Первоначально сообщалось о двух пострадавших, затем их число выросло до пяти человек.

Перелом ноги и другие травмы средней тяжести получил машинист, который оказался зажат в кабине между составами.

Его вытащили и госпитализировали, как и остальных пострадавших.

Столкновение в «Печатниках» вызвало резонанс. О госпитализации пострадавших сообщил столичный мэр Сергей Собянин. «У остальных пострадавших (за исключением машиниста.— “Ъ”) небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает»,— заявил градоначальник в Telegram. Глава столичного метрополитена Виктор Козловский пояснил, что столкновение поездов произошло из-за ошибки машиниста-инструктора, перегонявшего пустой состав «Яуза» в депо.

«Определена причина наката поезда — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС машинистом поезда без пассажиров»,— сказал господин Козловский.

По его словам, опрошенный машинист имел 20-летний опыт вождения поездов, но уже признал, что «совершил серьезную ошибку». В столичном метрополитене уточнили, что машинистом-инструктором он стал в 2022 году, а до этого работал в структурах подземки главным ревизором.

Подобная авария с двумя поездами произошла в июле 2019 года на станции «Каширская». Тогда составы следовали в оборотный тупик, в результате столкновения также пострадал машинист. Причиной ЧП был назван «самопроизвольный отпуск тормозов неисправного состава».

Крупнейшая авария в столичной подземке произошла в июле 2014 года, когда в 200 метрах от станции «Славянский бульвар» сошли с рельсов три вагона поезда (пострадали 100 человек, 19 — погибли). Случались на территории метрополитена и происшествия более локального характера. Так, в марте 2014 года после затопления путей между станциями «Партизанская» и «Щелковская» из-за повреждения водопроводной трубы на несколько часов было остановлено движение поездов (в результате погиб один человек). В июне 2013 года из-за короткого замыкания в перегоне между станциями «Библиотека имени Ленина» и «Охотный ряд» несколько составов оказались заблокированными в тоннеле (пострадали 80 человек, 27 были госпитализированы). В апреле 2012 года резкая остановка эскалатора на станции «Комсомольская» вызвало массовое падение пассажиров (десять человек получили травмы). В июне 2008 года в перегоне между станциями «Владыкино» и «Отрадное» из-за скола рельса с путей сошли три вагона (был госпитализирован один пострадавший). В марте 2006 года на перегоне между станциями «Войковская» и «Сокол» в тоннель перед двигавшимся поездом провалилась бетонная свая, но машинист успел экстренно затормозить. В мае 2005 года из-за блэкаута обесточенными оказались 52 из 170 станций метрополитена (из тоннелей пришлось эвакуировать 20 тыс. человек). В марте 1994 года в течение 12 часов на Серпуховско-Тимирязевской линии произошло три аварии (травмы получили 20 человек, 9 были госпитализированы). Одна из самых резонансных аварий в столичной подземке произошла в феврале 1982 года, когда из-за поломки механизма один из эскалаторов на станции «Авиамоторная» стал двигаться вниз с ускорением (погибли 8 человек, 30 пассажиров получили травмы).

После сегодняшней аварии в «Печатниках» было остановлено движение поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка».

В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами. Господин Собянин пообещал, что движение восстановят в течение нескольких часов. В Мосгортрансе выделили 59 автобусов для компенсационного маршрута от «Дубровки» до «Люблино» с остановками у каждой из закрытых станций по пути. В столичном департаменте транспорта попросили на это время пассажиров пользоваться Большой кольцевой и Замоскворецкой линиями, МЦК, МЦД D2 и другими маршрутами наземного транспорта.

Александр Воронов