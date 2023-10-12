Генпрокуратура проверит Wildberries из-за комиссии при возврате товаров

Генеральная прокуратура при участии Роспотребнадзора и Банка России проводит проверку Wildberries из-за введения маркетплейсом комиссий за оплату товаров картами Visa и Mastercard. Также проверяется взимание платы с покупателей за возврат товаров.

«Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов»,— сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Wildberries объявил о введении комиссии в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Visa и Mastercard сегодня, 12 октября. Введение комиссии объяснили тем, что площадка напрямую не может обрабатывать операции по картам Visa и MasterCard, которые выпустили в России.

Анастасия Ларина