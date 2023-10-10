Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»

Российский блогер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну социальной сети «ВКонтакте». Он пришел в компанию чтобы «улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей», сообщили в пресс-релизе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артемий Лебедев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Артемий Лебедев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На новой должности господин Лебедев будет управлять дизайном российской социальной сети, разрабатывать общее видение дизайна и формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами.

«Кайф!» — прокомментировал назначение Артемий Лебедев.

Артемий Лебедев — дизайнер, предприниматель и блогер. Создатель студии «Студия Артемия Лебедева». Компания разработала логотип Московского метро, современный дизайн пассажирских билетов РЖД, логотип группировки «Ленинград» и вела множество других проектов.

Александра Горошилова