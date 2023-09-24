Изъятие акций РОМЗ, отставка главы аэропорта и взрыв в Ростове

По букве закона
Ярославский суд по иску генпрокуратуры изъял акции РОМЗ в пользу государства.
В Ярославле женщину подозревают в посредничестве во взятке сотруднику ФНС.
Ярославский суд обязал местного жителя снести дом на берегу озера.
В Рыбинский суд передали дело о хищении 56 млн при реализации нацпроектов.
Отставки и назначения
Директор ярославского аэропорта Туношна покинул пост.
Денис Добряков вернулся в Ярославскую область.
Рыбинский совет возглавит директор школы.
Депутат муниципалитета Ярославля написал заявление о сложении полномочий.
Городская и региональная политика
Прокурор Ярославля попросил мэрию усилить контроль за работами ТГК-2.
Власти Ярославля создают фонд для борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Мэрия Ярославля купит частный детский сад.
В Ярославле планируют построить крупный спорткомплекс напротив велодрома.
Выборы
Выборы четырех депутатов муниципалитета Ярославля пройдут в сентябре 2024 года.
Ярославский бизнес
«Вымпел» построит плавучий док для Калининграда и собрал корпус головного катамарана на подводных крыльях.
Ярославская компания заплатит за вырубку деревьев у офиса Comedy Club в Москве.
Ярославский мусоросжигательный завод снизил производительность.
Под Ярославлем фабрика мороженого построит два склада.
Цитаты недели
«Обращаюсь к главам и собственникам зданий: не на том экономите, коллеги. Смеху больше. Это равносильно тому, чтобы и уличное освещение отключать в темное время суток. Люди не в глухом лесу живут, а в яркой и красивой области. Поэтому архитектурная подсветка, которую мы устанавливаем за бюджетные средства, должна работать всю ночь» (Ярославский губернатор об архитектурной подсветке)
«На территории Петропавловского парка булыжная мостовая с точки зрения археологии или истории интереса не представляет» (Ответ главы службы по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области Анны Рожковой градозащитнице)
Образование
Демидовский университет не будет объединяться с другими вузами и хочет стать «неоклассическим вузом».
ЧП недели
В Ростове при взрыве мясной лавки погиб человек. Прокуратура и следователи организовали проверку.