Изъятие акций РОМЗ, отставка главы аэропорта и взрыв в Ростове

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По букве закона

Ярославский суд по иску генпрокуратуры изъял акции РОМЗ в пользу государства.

В Ярославле женщину подозревают в посредничестве во взятке сотруднику ФНС.

Ярославский суд обязал местного жителя снести дом на берегу озера.

В Рыбинский суд передали дело о хищении 56 млн при реализации нацпроектов.

Отставки и назначения

Директор ярославского аэропорта Туношна покинул пост.

Денис Добряков вернулся в Ярославскую область.

Рыбинский совет возглавит директор школы.

Депутат муниципалитета Ярославля написал заявление о сложении полномочий.

Городская и региональная политика

Прокурор Ярославля попросил мэрию усилить контроль за работами ТГК-2.

Власти Ярославля создают фонд для борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Мэрия Ярославля купит частный детский сад.

В Ярославле планируют построить крупный спорткомплекс напротив велодрома.

Выборы

Выборы четырех депутатов муниципалитета Ярославля пройдут в сентябре 2024 года.

Ярославский бизнес

«Вымпел» построит плавучий док для Калининграда и собрал корпус головного катамарана на подводных крыльях.

Ярославская компания заплатит за вырубку деревьев у офиса Comedy Club в Москве.

Ярославский мусоросжигательный завод снизил производительность.

Под Ярославлем фабрика мороженого построит два склада.

Цитаты недели

«Обращаюсь к главам и собственникам зданий: не на том экономите, коллеги. Смеху больше. Это равносильно тому, чтобы и уличное освещение отключать в темное время суток. Люди не в глухом лесу живут, а в яркой и красивой области. Поэтому архитектурная подсветка, которую мы устанавливаем за бюджетные средства, должна работать всю ночь» (Ярославский губернатор об архитектурной подсветке)

«На территории Петропавловского парка булыжная мостовая с точки зрения археологии или истории интереса не представляет» (Ответ главы службы по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области Анны Рожковой градозащитнице)

Образование

Демидовский университет не будет объединяться с другими вузами и хочет стать «неоклассическим вузом».

ЧП недели

В Ростове при взрыве мясной лавки погиб человек. Прокуратура и следователи организовали проверку.

Алла Чижова