Под Ярославлем фабрика мороженого построит два склада

В Тутаеве Ярославской области компания «Айсберри» построит два склада для готовой продукции и сырья. Об этом сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора Ярославской области Андрей Фирулев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Фирулев / «Вконтакте» Фото: Андрей Фирулев / «Вконтакте»

В 2021 году в Ярославской области на базе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Тутаев» начала работу фабрика по производству мороженого. Реализовала масштабный инвестиционный проект компания «Айсберри». Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет 2,5 млрд руб.

В инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области поступили два извещения от застройщика ООО «АЙСБЕРРИ-ФМ» на строительство двух объектов — склада для готовой продукции и склада для сырья и материалов. Объекты построят в 11 микрорайоне Тутаева.

В ноябре 2022 года бывший зампред правительства области Валерий Холодов сообщал, что к 2025 году предприятие планирует ввести вторую очередь производства и увеличить выпуск до 6 тыс. тонн мороженого в месяц. Соглашение об этом, подписанное в рамках выставки «Золотая осень-2022», подразумевает объем вложений в размере 1,5 млрд руб.

Алла Чижова