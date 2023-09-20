Прокуратура и следователи проверят взрыв в Ростове

Ростовская межрайонная прокуратура и областные следователи организовали проверки по факту взрыва газа в торговом павильоне в Ростове. По данным ведомств, один человек погиб и один — в тяжелом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ростове Ярославской области в результате хлопка кислородного баллона пострадали люди. Ярославский СК организовал проверку. Установлено, что погиб один человек, второй находится в тяжелом состоянии. Личности пострадавших устанавливают.

«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России для установления всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

Ростовская межрайонная прокуратура начала проверку в связи с повреждением торгового павильона. «На место происшествия выехал Ростовский межрайонный прокурор Ярослав Беланов. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, включая вопросы безопасности эксплуатации газового оборудования»,— рассказали в прокуратуре.

Алла Чижова