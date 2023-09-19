Ярославский губернатор потребовал не выключать архитектурную подсветку ночью

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил «жестко контролировать» работу архитектурной подсветки ночью. Об этом господин Евраев сообщил в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

В регионе второй год проводятся работы по монтажу архитектурной подсветки на исторических зданиях и памятниках. В 2023 году на эти работы выделили 300 млн руб. Сегодня губернатор сообщил о том, что ему поступают сообщения об отключении подсветки ночью из-за экономии энергии.

«Обращаюсь к главам и собственникам зданий: не на том экономите, коллеги. Смеху больше. Это равносильно тому, чтобы и уличное освещение отключать в темное время суток. Люди не в глухом лесу живут, а в яркой и красивой области. Поэтому архитектурная подсветка, которую мы устанавливаем за бюджетные средства, должна работать всю ночь»,— написал глава области.

Губернатор пообещал установить камеры с выводом изображения в региональный информационный центр и проводить регулярные ночные проверки.

Алла Чижова