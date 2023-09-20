Власти Ярославля создают фонд для борьбы с терроризмом и экстремизмом

Муниципалитет Ярославля создает новую некоммерческую организацию — «Фонд содействия обеспечению безопасности населения и территории города Ярославля». Проект решения об этом депутаты рассмотрели сегодня, 20 сентября, на очередном заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муниципалитет Ярославля

Фото: мэрия Ярославля Муниципалитет Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Муниципалитет выступит учредителем фонда. Фонд будет собирать пожертвования на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, предупреждение чрезвычайных ситуаций, воспитание гражданственности и патриотизма, а также укрепление межнационального согласия.

Депутаты муниципалитета Ярославля войдут в руководящие органы создаваемого фонда.

Антон Голицын