Мэрия Ярославля купит частный детский сад

Мэрия Ярославля планирует купить частный детский сад «Совенок» по адресу Зелинского, 2а. Информация об этом прозвучала на заседании муниципалитета сегодня, 20 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский сад «Совенок» в Ярославле

Фото: Сайт детского сада «Совенок» Детский сад «Совенок» в Ярославле

Фото: Сайт детского сада «Совенок»

«Сейчас мы говорим о приобретения частного детского сада. Более чем полгода назад собственник принял решение, что не будет деятельность вести, детский сад был закрыт. Дети пошли в наши детские сады», — сказал на заседании мэр Артем Молчанов.

Учредителем «Совенка», по данным сайта организации, является «Славнефть — ЯНОС». Частный детсад будет приобретен за 78 млн руб., стоимость определила независимая оценка. Здание будет передано находящемуся по соседству муниципальному детскому саду № 243. У этого детского сада сейчас два корпуса, один из них (на 80 мест) находится в аварийном состоянии. Аварийный корпус после приобретения здания будет закрыт. В приобретаемом здании могут находиться 120 воспитанников. По словам главы города, частный детский сад оборудован всем необходимым, сейчас здание законсервировано.

«Вплоть до того, что там есть посуда, постельные принадлежности. На очень хорошем уровне наполнение этого детского сада поддерживалось. Готовое учреждение, куда завтра можно открывать двери и заходить»,— сказал господин Молчанов.

До завершения сделки мэрия планирует заключить договор безвозмездного пользования и перевести детей в здание на Зелинского, 2а. Большую часть средств на приобретение выделит областной бюджет. Депутаты муниципалитета поддержали выделение средств городского бюджета на покупку. Судьбу закрываемого аварийного корпуса городские власти определят позднее.

Антон Голицын