В Ростове при взрыве пострадали люди

В Ростове Ярославской области в результате хлопка кислородного баллона пострадали люди. Об этом сообщается на официальном сайте регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По данным ведомства, сообщение в МЧС о том, что в торговом павильоне «Мясо» на Октябрьской,84 произошел взрыв, поступило в 16:40. Взорвался баллон в подсобном помещении без последующего горения. На месте работают 2 единицы техники и 5 спасателей.

«Разрушений и повреждений строительных конструкций нет. Есть пострадавшие»,— говорится в сообщении МЧС. По данным источника "Ъ-Ярославль", один человек погиб.

Алла Чижова