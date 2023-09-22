Мостовую Петропавловского парка в Ярославле не признали ценной для истории

Государственная служба по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области не признала ценной булыжную мостовую Петропавловского парка. Об этом говорится в ответе главы службы Анны Рожковой градозащитнице Ольге Мазановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петропавловский парк

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Петропавловский парк

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Госпожа Мазанова обратила внимание, в ходе ремонта дороги летом 2023 рабочие обнаружили под асфальтом фрагмент старинной булыжной мостовой. Общественница обратилась в департамент с просьбой остановить работы и сохранить мостовую на территории ОКН «Петропавловский парк». Однако работы были завершены. Сейчас служба охраны ОКН подтвердила, что работы велись законно, а ценности для истории мостовая не представляет.

«Как следует из обращения и прилагаемых к нему материалов, мостовая выложена из булыги – природного камня. Подобные фрагменты мостовых были обнаружены под асфальтовым покрытием в разных частях города. Согласно заключению Государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы В.В. Праздникова по аналогичным обстоятельствам, на территории Петропавловского парка булыжная мостовая с точки зрения археологии или истории интереса не представляет»,— говорится в ответе Анны Рожковой.

По мнению эксперта, мостовая представляла бы интерес, если бы была выполнена в виде брусчатки — камня, порезанного на правильные прямоугольники или квадраты, и сохранена полностью. Также в службе выразили сомнение, что брусчатка датируется ХVIII веком, когда был разбит парк.

«При указанных обстоятельствах оснований для принятия мер реагирования, направленных на сохранение фрагментов булыжной мостовой, у службы не имеется»,— написала в ответе госпожа Рожкова.

Антон Голицын