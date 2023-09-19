Рыбинский «Вымпел» построит плавучий док для Калининграда

Рыбинский судостроительный завод «Вымпел» построит плавучее судно технического флота для подъема из воды кораблей и их ремонта. Соответствующий договор о начале работ подписали гендиректор «Вымпела» Владимир Катышев и директор Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» (Калининград) Илья Самарин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» Фото: ПАО «Судостроительный завод «Вымпел»

Оба предприятия входят в «Объединенную судостроительную корпорацию». Договор главы компаний подписали на 17-й Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2023». Работы по строительству плавучего дока планируют начать в октябре, когда рыбинский завод получит металл.

«Для нас заключение договора с заводом «Янтарь» — это ответственная задача с точки зрения производства и организации логистики, а также возможность дозагрузить производственные цеха. Кроме того, строительство секций позволит сохранить и развить кадровый потенциал и усилить технологические возможности благодаря внедрению системы «судометрика», позволяющей обеспечить повышение точности линейных размеров готовых изделий»,— отметил господин Катышев.

«Вымпел» изготовит и соберет секции, а потом водным путем направит их в Калининград.

Алла Чижова