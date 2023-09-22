Демидовский университет не будет объединяться с другими вузами

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова не будет объединяться с другими учебными заведениями региона для создания опорного вуза. Об этом сообщил «Ъ-Ярославль» первый проректор университета Михаил Чистяков, отвечая на вопрос «Ъ-Ярославль» на пресс-конференции, посвященной планам развития вуза в связи с утверждением нового ректора Артема Иванчина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В 2015 году Министерство образования и науки РФ объявило конкурс на финансирование опорных вузов из федерального бюджета. В Ярославле планировалось создание опорного вуза на базе трех существующих университетов - ЯрГУ, ЯГПУ и ЯГТУ. Тогда от идеи объединения отказались.

Сегодня в ходе пресс-конференции первый проректор сообщил, что сейчас идея объединения не является эффективной.

«Должны были стать опорным университетом, в первой редакции необходимо было объединиться, не получилось. Мы стали уже опорным вузом без объединения. Хочу сказать, что сейчас юридическое объединение, оно не рассматривается как максимально эффективное. Сейчас совершенно другой подход — через консорциум, кооперацию»,— сказал господин Чистяков.

В 2021 году было создано межрегиональное объединение, в которое вошли Ярославский, Костромской и Череповецкий госуниверситеты, РГАТУ, ЯГТУ, Государственная академия им. Н.П. Пастухова, Ярославский филиал ФТИАН РАН, ИБВВ РАН, ИПС РАН. Как сообщалось, создание подобного консорциума позволит использовать сильные стороны каждого участника для максимально эффективного решения задач самого разного уровня: от повышения качества образования до развития макрорегиона.

«Не просто насильно договариваться, это совершенно новая кооперация, которая позволяет без потери идентичности создавать совместный продукт»,— подчеркнул первый проректор.

Алла Чижова