В Рыбинский суд передали дело о хищении 56 млн при реализации нацпроектов

В Рыбинский горсуд передали уголовное дело в отношении генерального директора подрядной организации, обвиняемого в мошенничестве при реализации нацпроектов «Экология» и «Образование». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ России по Ярославской области Фото: Пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

Гендиректор организации, по версии следствия, похитил 56 млн руб., которые выделили на строительство школы в Рыбинске на улице Тракторной по нацпроекту «Образование» и водоочистных сооружений в поселках Судоверфь и Каменники Рыбинского района по нацпроекту «Экология». Глава подрядной организации обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Региональное УФСБ собрало доказательную базу виновности директора и завершило расследование. Дело передали в суд.

Алла Чижова