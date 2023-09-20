В Ярославле планируют построить крупный спорткомплекс напротив велодрома

Мэрия Ярославля выставила на торги участок площадью 40 тыс. кв.м., предназначенный для строительства крупного спорткомплекса. Документация размещена на портале органов городской власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место для строительства спорткомплекса (участок 41)

Фото: Публичная кадастровая карта Место для строительства спорткомплекса (участок 41)

Фото: Публичная кадастровая карта

Участок расположен в Дзержинском районе города, на углу улицы Елены Колесовой и Ленинградского проспекта, напротив Велодрома. Сейчас участок не используется, на нем растут деревья, которые можно спилить при наличии разрешения. На участке можно построить спортивный клуб, зал, бассейн или иные здания, предназначенные для занятий спортом.

Минимальный процент застройки составляет 25%, а максимальный — 60%, значит на участке должны расположить объект площадью застройки не менее 10 тыс. кв.м. и не более 24 тыс. кв.м. В извещении указывается, что транспортная инфраструктура развита, но нужно организовать подъезд.

Начальная стоимость аренды составляет 15,4 млн руб. в год. Срок аренды установлен в 8 лет 8 месяцев. Заявки на аукцион принимаются до 6 октября.

Алла Чижова