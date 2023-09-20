Ярославский мусоросжигательный завод снизил производительность

В Ярославском районе в шесть раз снижена производительность мусоросжигательного завода после жалоб о загрязнении воздуха. Об этом сообщили в региональном правительстве. В перспективе завод вообще прекратит прием отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / Актив Кузнечихинского сельского поселения Фото: vk.com / Актив Кузнечихинского сельского поселения

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прокуратура выявила нарушения законодательства об охране окружающей среды в деятельности мусоросжигательного завода. Проверка установила, что Научно-производственный центр по охране окружающей среды филиала ОАО «РЖД» эксплуатирует комплекс по термическому обезвреживанию отходов вблизи города Ярославля без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Ранее правоохранительные органы уже выносили руководителю организации представление, однако достаточных мер ОАО «РЖД» принято не было. Заволжский суд не стал рассматривать иск о запрете работы завода.

По словам министра лесного хозяйства и природопользования Дмитрия Пенькова, по поводу проблемы состоится встреча с представителями общественности. «Очень много жалоб поступало от людей, которые живут рядом, о загрязнении атмосферного воздуха и фиксации густого черного дыма от установок по термическому обезвреживанию отходов. Поэтому было принято решение организовать совместную встречу с представителями общественности в рамках открытого диалога»,— пояснил господин Пеньков.

Алла Чижова