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Выборы четырех депутатов муниципалитета Ярославля пройдут в сентябре 2024 года

В Ярославле выборы депутатов муниципалитета в четырех округах, освободившихся после выборов в облдуму, пройдут 8 сентября 2024 года, в единый день голосования. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в избирательной системе региона.

депутат Илья Горохов

депутат Илья Горохов

Фото: мэрия Ярославля

депутат Илья Горохов

Фото: мэрия Ярославля

20 сентября на очередном заседании муниципалитет удовлетворил заявления о сложении полномочий депутатов, которые прошли в региональное заксобрание: предпринимателей Ильи Горохова и Максима Дмитриева, замдиректора АНО общественного самоуправления «Общее начало» Александра Куташова и главного врача больницы №2 Ярославля Сергея Давлетова. Все они избирались от партии «Единая Россия».

Выборы пройдут в округах № 3 (Дзержинский район), 9 (Дзержинский район), 15 (Заволжский район), 32 (Фрунзенский район).

Антон Голицын

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