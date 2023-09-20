Выборы четырех депутатов муниципалитета Ярославля пройдут в сентябре 2024 года

В Ярославле выборы депутатов муниципалитета в четырех округах, освободившихся после выборов в облдуму, пройдут 8 сентября 2024 года, в единый день голосования. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в избирательной системе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран депутат Илья Горохов

Фото: мэрия Ярославля депутат Илья Горохов

Фото: мэрия Ярославля

20 сентября на очередном заседании муниципалитет удовлетворил заявления о сложении полномочий депутатов, которые прошли в региональное заксобрание: предпринимателей Ильи Горохова и Максима Дмитриева, замдиректора АНО общественного самоуправления «Общее начало» Александра Куташова и главного врача больницы №2 Ярославля Сергея Давлетова. Все они избирались от партии «Единая Россия».

Выборы пройдут в округах № 3 (Дзержинский район), 9 (Дзержинский район), 15 (Заволжский район), 32 (Фрунзенский район).

Антон Голицын