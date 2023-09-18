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Ярославская компания заплатит за вырубку деревьев у офиса Comedy Club в Москве

Арбитражный суд Ярославской области частично удовлетворил иск департамента природопользования охраны и окружающей среды города Москвы и обязал ООО «Русьхолод» выплатить 413 тыс. руб. ущерба за срубленные деревья.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ярославскому ООО принадлежит здание бизнес-центра в Москве на улице Мишина. Третьим лицом в судебном разбирательстве выступило ООО «Камеди Клаб продакшн», один из офисов которого располагается в здании. Земельный участок около бизнес-центра находился у «Русьхолода» в аренде. 31 мая 2021 года на участке были срублены 9 деревьев без необходимого в таких случаях разрешения правительства Москвы. За это департамент привлек ООО «Русьхолод» к административной ответственности и оштрафовал на 300 тыс. руб.

Кроме того, ведомство потребовало возмещения вреда от уничтожения деревьев (клен, береза, ива, рябина). Добровольно ответчик не выплатил компенсацию, и департамент обратился с иском к ООО «Русьхолод» о взыскании 3 млн руб. вреда, причиненного окружающей среде в результате вырубки 9 деревьев, и судебной неустойки. Организация иска не признала и пояснила, что истец нарушил методику расчета вреда, предоставив свой расчет вреда на сумму 413 тыс. руб.

«Доказательства того, что вырубленные деревья были повреждены, являлись больными, материалы дела не содержат»,— говорится в решении суда.

ООО «Камеди Клаб продакшн», привлеченное в заседание в качестве третьего лица, пояснило, что не наносило вред природе. Суд пришел к выводу, что ООО «Русьхолод» должно возместить нанесенный природе ущерб, но согласился с тем, что размер вреда был рассчитан с нарушениями. Арбитражный суд Ярославской области решил частично удовлетворить требования департамента и взыскать с ответчика 413 тыс. руб. Решение может быть обжаловано.

Гендиректором ООО «Русьхолод» является кандидат в губернаторы Ярославской области на выборах 2022 года от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Константин Тукеев. На выборах он набрал 2,09% и занял последнее месте среди всех кандидатов. Совладельцем ООО «Русьхолод» является известный ярославский предприниматель Владимир Чернигов.

Алла Чижова

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