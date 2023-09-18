Депутат муниципалитета Ярославля написал заявление о сложении полномочий

Депутат муниципалитета Ярославля Александр Куташов написал заявление о сложении полномочий в связи с избранием в Ярославскую областную думу. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в избирательной комиссии региона.

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Фото: Дарья Петерсон Муниципалитет Ярославля

Фото: Дарья Петерсон

Сегодня, 18 сентября, избирком зарегистрировал избранных кандидатов по одномандатным округам. В их числе был и Александр Куташов. В избирательную комиссию он принес копию заявления в муниципалитет о сложении полномочий.

Также ожидаются аналогичные заявления еще от трех кандидатов, победивших по партийному списку «Единой России». Избирательная комиссия Ярославской области будет принимать решение о регистрации избранных кандидатов по спискам в четверг, 21 сентября.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в муниципалитете Ярославля, заявления о сложении полномочий планируется утвердить в среду, 20 сентября на очередном заседании органа. В освободившихся округах состоятся довыборы.

Антон Голицын