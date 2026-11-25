«Заказы идут уже активно, но больше массовые: организовывать праздник в детских садах, досуговых центрах. Что касается приглашения в квартиру, то ими интересуются немногие, все-таки дорого. Даже мне пришлось в этом году цены поднимать. Пригласить до 30 декабря Дедушку Мороза и Снегурочку стоит 7-8 тыс. руб. В канун Нового года это уже обойдется более чем в 12 тыс. руб. Когда клиенты хотят сэкономить, они говорят, что Снегурочка не нужна. Может быть, лет еще пять пройдет, и будет модно, чтобы главные новогодние герои поздравляли по видео».