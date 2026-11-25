Дед Мороз и Снегурочка на подходе
Как артисты готовятся к Новому году
За ноябрь спрос на услуги главных новогодних героев вырос в три раза, рассказали “Ъ FM” аналитики сервиса «Авито Услуги». Но подготовка касается не только клиентов, но и самих «волшебников». Нужно принять заказы, выбрать костюмы и не забыть правильно оформить доходы. Ведь праздник от уплаты налогов не освобождает. Как Деды Морозы и Снегурочки готовятся к Новому году? И о каких формальностях им стоит подумать заранее?
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До Нового года остается больше месяца, но подготовка к празднику уже началась. Россияне все активнее ищут Дедов Морозов и Снегурочек: по данным «Профи.ру», спрос на их услуги вырос почти на четверть год к году. Пик спроса на поздравления от новогодних волшебников еще впереди, но расти он традиционно начинает в ноябре. Ведь чем ближе праздник, тем выше цена, пояснил руководитель компании FanFario Никита Самойлов:
«Заказы идут уже активно, но больше массовые: организовывать праздник в детских садах, досуговых центрах. Что касается приглашения в квартиру, то ими интересуются немногие, все-таки дорого. Даже мне пришлось в этом году цены поднимать. Пригласить до 30 декабря Дедушку Мороза и Снегурочку стоит 7-8 тыс. руб. В канун Нового года это уже обойдется более чем в 12 тыс. руб. Когда клиенты хотят сэкономить, они говорят, что Снегурочка не нужна. Может быть, лет еще пять пройдет, и будет модно, чтобы главные новогодние герои поздравляли по видео».
И спрос на цифровые поздравления растет уже сейчас. По данным «Авито Услуг», интерес к ним увеличился более чем на треть. Но заменить встречу со сказочными персонажами видеопоздравления пока не в силах. А вот среди самих аниматоров конкуренция растет, рассказал актер Захар Куц, который тоже ежегодно превращается на праздники в Деда Мороза:
«Все началось, как и в прошлом году, вовремя: начали поступать заявки на работу, приглашения во всякие проекты. Просто стало гораздо больше людей, которые выполняют эту роль. Становится все сложнее конкурировать в этом плане. Цены зависят от качества костюма, подготовленности актеров, программы. Некоторые вызывают артиста, чтобы тот просто поздравил с праздником и вручил подарки, а кому-то нужна целая программа с играми, конкурсами, возможно, и с привлечением других персонажей, помимо Снегурочки и Деда Мороза».
Но аниматорам нужно подумать не только о костюмах и праздничной программе, но и об официальном налоговом статусе. Есть три варианта: самозанятость, ИП и заключение трудового или гражданско-правового договора. В противном случае «волшебникам» грозит штраф до 2 тыс. руб., а налоговая может доначислить НДФЛ — от 13 до 22%. И хотя некоторым, вероятно, удастся затеряться в потоке предновогодних переводов и подарков, рисковать все же не стоит, считает налоговый консультант, руководитель бухгалтерского агентства «Траст Капитал» Ольга Кокарева:
«Подарки физических лиц другим физическим лицам действительно не облагаются налогами. То же самое относится к сборам, когда деньги приходят от разных граждан, например, на какую-то большую покупку. Конечно, вероятность того, что артист провел одно, пусть даже два мероприятия, получил за это денежку, и ФНС это пропустит, существует. Но не стоит недооценивать действия налоговых органов, которые могут отфильтровывать платежи и переводы».
И пока дети мечтают о новогоднем чуде, Дедов Морозов и Снегурочек ждут вполне земные обязанности. Главное — успеть до боя курантов.