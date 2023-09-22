Ярославский суд обязал местного жителя снести дом на берегу озера

Ярославский районный суд признал незаконным предоставление местному жителю участка на берегу озера в Заволжском районе и истребовал земельный участок в пользу государства. Теперь мужчина должен снести дом и вернуть землю в первоначальное состояние. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

Суд установил, что администрация Заволжского сельского поселения в 2017 году отдала под аренду местному жителю земельный участок площадью 5,5 тыс. кв.м., в границах которого находится часть акватории карьеров и верхнего течения реки Урочь. Арендатор на территории водного объекта возвел искусственную насыпь на 1,6 тыс. кв.м., чем вывел из рыбохозяйственного оборота нерестовые и нагульные площади. На насыпи построил жилой дом.

Суд решил, что постановление администрации о предоставлении земли и договор аренды являются незаконными.

«Незаконно распорядившись имуществом, находящимся в федеральной собственности, администрация нарушила права неопределенного круга лиц на пользование водным объектом и его береговой полосой, гарантированные государством, и интересы Российской Федерации как собственника водного объекта. В результате действий администрации земельный участок, который в силу закона должен быть общедоступным, фактически был предоставлен конкретному лицу»,— рассказали в суде.

Арендатор попытался обжаловать решение суда, но Ярославский облсуд оставил его без изменений. Решение вступило в силу. Теперь земельный участок истребован из чужого незаконного владения в пользу государства, а мужчина обязан в течение трех месяцев снести дом, ликвидировать насыпь и вернуть акваторию водного объекта в первоначальное состояние.

Алла Чижова