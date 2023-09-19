Прокурор Ярославля попросил мэрию усилить контроль за работами ТГК-2

Прокурор Ярославля Андрей Маркин попросил мэрию города подключиться к решению вопросов, связанных с некачественной укладкой асфальта после ремонта сетей ПАО «ТГК-2». Проблема была освещена на общегородском совещании в мэрии Ярославля сегодня, 19 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

На совещании Андрей Маркин сообщил мэру города о том, что, по его мнению, «ТГК-2» некачественно асфальтирует дорогу после проведения работ.

«На улице Свердлова очень много ремонтных работ проводило "ТГК-2". Работы закончились, частично асфальт уложен, но очень некачественно. Я хотел спросить, есть ли какое-то взаимодействие с "ТГК? " Работы выполняются очень некачественно, мы им предъявляем претензии, на данный момент проводим проверку, но хотелось, чтобы мэрия тоже подключалась. Работы закончены, хотелось бы, чтобы участки приводились в надлежащее состояние, потому что транспорт медленно едет, из-за это создаются пробки»,— сказал на совещании прокурор мэру Ярославля.

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов пояснил, что сейчас «ТГК-2» сменило подрядчика по асфальтировке, что должно повлечь положительные изменения.

«Все организации, осуществляющие раскопки, работают по постановлению с выдачей ордера на данные работы. При закрытии ордера отдел выходит на место и принимает работы. По Свердлова, обязательно еще раз сейчас выйдем, я уверен, что работы там еще не приняты, ордер не закрыт. Вызовем туда представителей организации»,— прокомментировал господин Степанов.

Представитель «ТГК-2» пояснил главе города, что сейчас ремонт на Свердлова закончен, кроме одного места, где при работах был поврежден кабель. После его восстановления участок приведут в надлежащее состояние.

Мэр Артем Молчанов пообещал прокурору, что мэрия будет предоставлять информацию о проводимых работах и возьмет этот вопрос на контроль.

Алла Чижова