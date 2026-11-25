Одна из главных задач сотрудников ФСИН — добиться 100% трудоустройства осужденных, обращает внимание господин Окшин: по этому показателю оценивается, насколько исправительное учреждении или центр функционирует должным образом. «Но главным бичом системы во многих регионах остается низкая зарплата — и особенно отсутствие дополнительных компенсаций, которые предусмотрены ТК,— отмечает он.— В этом смысле решение КС — не только защита прав, но и стимул. Осужденные теперь будут понимать, что их трудовые права соблюдаются должным образом и труд перестает быть обязанностью без встречных гарантий. Для ФСИН — реальный инструмент приближения к целевому уровню трудоустройства и защита прав осужденных». «Хочется рассчитывать, что после поправок доплаты будут действительно увеличивать заработок,— добавляет господин Охотин.— Если денег станет больше, он сможет больше оставлять себе и направлять на возмещение вреда потерпевшим, например. Но насколько именно изменятся суммы, пока говорить рано»