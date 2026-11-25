Осужденным платят дважды
КС встал на сторону двух осужденных в вопросах оплаты труда в исправительных центрах
Конституционный суд вынес решение по искам двух осужденных, отбывавших наказание в виде принудительных работ в Новосибирской области. Один из них работал в исправительном центре в праздники и выходные, но получил за эту работу меньше, чем за обычный трудовой день. Другой не получил компенсации за работу в районе Крайнего Севера. Оба мужчины пытались добиться доплат за сверхурочную работу, но суды им отказали, и тогда они обратились в КС. Суд удовлетворил требования заявителей, указав, что нормы Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) противоречат Трудовому кодексу, порождая пробел в правилах оплаты труда осужденных.
Рассмотренную Конституционным судом (КС) жалобу направили Дмитрий Жилкин и Денис Лузинов в апреле 2025 года. Их иски были объединены в одно производство. Оба мужчины отбывали наказание в виде принудительных работ в исправительном центре на территории ИК-3 в Новосибирской области в 2020–2022 годах. Господин Жилкин выполнял в ИК работу по обслуживанию зданий с окладом в размере 3577 руб. За работу в выходные, праздничные дни и на участках, потенциально опасных для здоровья, ему платили без каких-либо надбавок. Кроме того, за некоторые праздничные дни он получил меньшую оплату, чем за обычный рабочий день.
После отбытия наказания Дмитрий Жилкин обратился в суд с иском о нарушениях норм Трудового кодекса (ТК). Суд отказал в удовлетворении жалобы, сославшись на то, что положения Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) направлены на исправление осужденных, а потому к отбывающим наказание нельзя применять нормы ТК. В конституционной жалобе господин Жилкин просил признать статьи УИК и ТК не соответствующими ст. 19 (о равенстве всех перед судом и законом) и ст. 37 (запрещает принудительный труд и закрепляет ключевые трудовые права) Конституции.
Денис Лузинов трудился на участке той же ИК, но работал на другую фирму. Он считал, что руководство колонии должно было оплатить ему труд на заводе с учетом надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Господин Лузинов отмечал, что нормы УИК не соответствуют ст. 133 ТК (о минимальной оплате труда), а также ст. 315 ТК, регламентирующей выплату зарплаты с учетом территориальных коэффициентов.
По итогам рассмотрения обеих жалоб КС 24 ноября указал, что принудительные работы в ряде случаев все же регулируются трудовым законодательством. Во-первых, наказание служит возмещению расходов на содержание осужденных и нанесенного преступлением ущерба. Кроме того, наказание в виде принудительных работ способствует «материальной заинтересованности» осужденных в собственном труде, «стимулируя их правопослушное поведение и ресоциализацию».
«Какие-либо ограничения в отношении оплаты труда осужденных к принудительным работам — по сравнению с правилами оплаты труда работников по трудовому договору — прямо не вытекают из УИК или иных актов,— указал суд.— Применение в этом вопросе иных правил без ясного и недвусмысленного указания на них в законе противоречит Конституции, затрудняет понимание гражданами своих прав, препятствует их защите и восстановлению». КС отметил, что нынешняя редакция ч. 1 ст. 60.8 УИК (регулирует условия труда осужденных к принудительным работам) создает неравные условия оплаты труда осужденных, лишая их выплат за работу в особых условиях. КС обязал законодателя ввести в правовое регулирование положения об оплате труда заключенных «с соблюдением принципов равенства и справедливости», а также «с учетом правовой природы данного уголовного наказания и его социально-экономического назначения в контексте госполитики по гуманизации уголовной юстиции».
Дела Дмитрия Жилкина и Дениса Лузинова подлежат пересмотру.
До настоящего времени при столкновении норм ТК и УИК приоритет отдавался последнему, говорит старший юрист адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Максим Окшин. «Логика была такой: труд осужденного — средство его исправления, а значит гарантии ТК на него не распространяются»,— говорит он. В УИК предусмотрены исключения из трудового законодательства, но ограничения по оплате труда среди них прямо не названы, добавляет руководитель Центра международного права Сергей Охотин. «На практике получилось, что в одном регионе осужденному доплаты начисляют, в другом — нет,— говорит он.— Причем многое зависит от того, оформили с ним трудовой договор или же обошлись без него».
Одна из главных задач сотрудников ФСИН — добиться 100% трудоустройства осужденных, обращает внимание господин Окшин: по этому показателю оценивается, насколько исправительное учреждении или центр функционирует должным образом. «Но главным бичом системы во многих регионах остается низкая зарплата — и особенно отсутствие дополнительных компенсаций, которые предусмотрены ТК,— отмечает он.— В этом смысле решение КС — не только защита прав, но и стимул. Осужденные теперь будут понимать, что их трудовые права соблюдаются должным образом и труд перестает быть обязанностью без встречных гарантий. Для ФСИН — реальный инструмент приближения к целевому уровню трудоустройства и защита прав осужденных». «Хочется рассчитывать, что после поправок доплаты будут действительно увеличивать заработок,— добавляет господин Охотин.— Если денег станет больше, он сможет больше оставлять себе и направлять на возмещение вреда потерпевшим, например. Но насколько именно изменятся суммы, пока говорить рано»