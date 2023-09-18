Рыбинский «Вымпел» собрал корпус головного катамарана на подводных крыльях

На рыбинском судостроительном заводое «Вымпел» (входит в ОСК) завершили работы по сборке корпуса головного скоростного пассажирского катамарана на подводных крыльях проекта HSС150B. Об этом сообщает телеграм-канал судостроительного завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «ССЗ “Вымпел”» Фото: пресс-служба АО «ССЗ “Вымпел”»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в августе 2022 года на «Вымпеле» состоялась закладка второго скоростного пассажирского катамарана на подводных крыльях. Судно катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B предназначено для скоростных пассажирских перевозок на магистральных речных и озерных линиях и способно перевозить до 150 пассажиров. Использовать катамараны планируется на озере Байкал.

Сейчас «Вымпел» изготовил и отгрузил секции катамаранов заказчику АО «Восточно-Сибирское речное пароходство», где производится сборка. «В настоящий момент «Вымпел» завершил работы по сборке корпуса головного катамарана, он передан ВСРП для достройки. В ближайшее время должны быть закончены работы по сборке корпуса второго катамарана»,— говорится в сообщении «Вымпела».

Алла Чижова