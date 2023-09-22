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Ярославский университет хочет стать неоклассическим вузом

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова хочет стать «неоклассическим вузом». Об этом сегодня, 22 сентября, на пресс-конференции заявил новый ректор Артем Иванчин. «Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Иванчин был сначала избран, а потом утвержден в новом статусе с 1 сентября приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Пресс-конференция ректора ЯрГУ им. П.Г. Демидова Артема Иванчина

Пресс-конференция ректора ЯрГУ им. П.Г. Демидова Артема Иванчина

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Пресс-конференция ректора ЯрГУ им. П.Г. Демидова Артема Иванчина

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На первой пресс-конференции ректор рассказал о целях и задачах, которые ставит перед собой новое руководство.

«Мы ставим цель трансформироваться в университет нового поколения, мы его называем неоклассический университет исследовательского типа. Каждый университет выполняет три миссии. Подготовка высококвалифицированных специалистов — это образовательная миссия. Вторая миссия научно-исследовательская. И третья миссия — вклад в социально-экономическое развитие региона, в нашу любимую Ярославию. Это не просто подготовка специалистов, а формирование у наших воспитанников активной гражданской позиции, людей, которые не только профессионалы, но и готовы служить своей Родине. В неоклассике в нашем понимании эти три миссии должны играть роль базовых процессов в равной степени. Они должны быть диалектически взаимосвязаны, сшиты, в этом направлении мы выстраиваем свою работу и стараемся быть в авангарде каждой из миссий»,— сказал Артем Иванчин.

Говоря о третьей миссии вуза, ректор упомянул участие в разработке нового курса «Основы российской государственности». Демидовский университет вошел в число 10 окружных учебно-методических центров по внедрению этой дисциплины. Также Артем Иванчин сообщил о тесной работе с правительством региона, направленной на социально-экономическое развитие области.

Господин Иванчин подчеркнул, что будет опираться на достижения прежнего ректора Александра Русакова, а также делать ставку на командную работу.

Антон Голицын

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