Ярославский суд по иску генпрокуратуры изъял акции РОМЗ в пользу государства

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял акции ПАО «Ростовский оптико-механический завод» у АО «ИсНов» и ООО «СибМир» в пользу государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростовский оптико-механический завод Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ростовский оптико-механический завод Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры к новосибирским компания «об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения» 3 августа и наложил арест на все акции и имущество завода в качестве обеспечительной меры.

Сегодня суд рассмотрел иск и решил изъять акции РОМЗ у двух компаний в пользу РФ. «Истребовать в пользу РФ государственное имущество в виде обыкновенных акций ПАО "Ростовский оптико-механический завод" в количестве 14 620 175 штук, привилегированных акций (...) в количестве 598 752 штуки из чужого незаконного владения общества с ограниченной ответственностью "СибМир", обыкновенных акций (...) в количестве 8 980 171 штука из незаконного владения акционерного общества "ИстНов"»,— цитирует «Интерфакс» судью Александру Чистякову.

Решение суда обращено к немедленному исполнению. Уже сейчас ООО «Реестр-РН» может списать изъятые акции со счетов новосибирских компаний для зачисления их на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Решение может быть обжаловано.

В июле Ленинский районный суд Ярославля принял аналогичное решение в отношении акций ПАО «ТГК-2». Одна из компаний-ответчиков обжаловала решение суда.

Алла Чижова