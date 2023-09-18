Рыбинский совет возглавит директор школы

В Рыбинске прошло заседание местного отделения партии «Единая Россия», в рамках которого на пост председателя муниципального совета выдвинули Светлану Кочегарову. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Кочегарова (стоит)

Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск / «Вконтакте» Светлана Кочегарова (стоит)

Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в депутаты муниципального совета Рыбинска в новый пятый созыв войдут 23 кандидата от «Единой России» и 2 — от «Справедливой России».

Сегодня в результате голосования было решено, что фракцию возглавит Виктор Тамаров, его заместителем избрали Григория Кузнецова. Кандидатом на пост председателя муниципального совета пятого созыва выдвинута Светлана Кочегарова. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков поддержал решение большинства.

«Светлана Валерьевна профессионал своего дела, которая будет работать в интересах каждого из округов. Многие годы она возглавляет школу №20, возглавляет совет директоров школ Рыбинска и является представителем от Рыбинска в совете директоров России. Знакома со всей проблематикой городской жизни. Она будет объединяющим звеном депутатской команды Рыбинска, представит наш город на всех уровнях»,— пояснил господин Рудаков.

Окончательное решение будет принято на первом заседании муниципального совета 28 сентября.

Председателем муниципального совета четвертого созыва был Константин Долгов.

Алла Чижова