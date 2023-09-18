Денис Добряков вернулся в Ярославскую область

Бывший глава Рыбинска Денис Добряков покинул пост гендиректора АО «НИИ парашютостроения» и стал первым заместителем руководителя регионального представительства «Ростеха» по Ярославской области. Об этом сообщает портал «Черемуха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Добряков

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Денис Добряков

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Добряков был мэром Рыбинска с 2016 по 2022 год. В добровольную отставку он ушел в январе 2022 года. После отставки Денис Добряков возглавил «НИИ парашютостроения», подконтрольный ГК «Ростех». Господин Добряков участвовал в выборах в ярославскую облдуму. Он входил в группу, которая заняла восьмое место по партийным спискам «Единой России».

Денис Добряков покинул должность директора «НИИ парашютостроения» в начале сентября, однако остался там заместителем по научной деятельности. Сегодня бывший глава Рыбинска вышел на новое место работы.

Алла Чижова