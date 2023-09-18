Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Денис Добряков вернулся в Ярославскую область

Бывший глава Рыбинска Денис Добряков покинул пост гендиректора АО «НИИ парашютостроения» и стал первым заместителем руководителя регионального представительства «Ростеха» по Ярославской области. Об этом сообщает портал «Черемуха».

Денис Добряков

Денис Добряков

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Денис Добряков

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Добряков был мэром Рыбинска с 2016 по 2022 год. В добровольную отставку он ушел в январе 2022 года. После отставки Денис Добряков возглавил «НИИ парашютостроения», подконтрольный ГК «Ростех». Господин Добряков участвовал в выборах в ярославскую облдуму. Он входил в группу, которая заняла восьмое место по партийным спискам «Единой России».

Денис Добряков покинул должность директора «НИИ парашютостроения» в начале сентября, однако остался там заместителем по научной деятельности. Сегодня бывший глава Рыбинска вышел на новое место работы.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...