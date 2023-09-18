В Ярославле женщину подозревают в посредничестве во взятке сотруднику ФНС

Ярославский СК возбудил два уголовных делах в отношении 34-летней местной жительницы. Она подозревается в посредничестве во взятке начальнику одного из отделов Межрайонной ИФНС по Ярославской области и неправомерном использовании счетов индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службах ярославского СК и регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области. В СУ СК по Ярославской области рассказали, с 2019 по 2023 года подозреваемая выступила посредником в передаче взятки бывшему начальнику одного из отделов Межрайонной ИФНС по Ярославской области за общее покровительство. Не меньше 300 тыс. руб. от мужчины, который контролировал ряд фирм, были переведены на счет за информирование о предстоящих проверках налогового контроля.

Кроме того, женщине вменяют в вину незаконное использование чужого банковского счета. «Установлено, что по указанию подозреваемой, 56-летний мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и передал ей доступ к управлению расчетным счетом, ключи электронно-цифровой подписи, которые в дальнейшем были неправомерно использованы»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Связано ли неправомерное использование банковского счета и посредничество во взятке, в правоохранительных органах не уточняют.

Сейчас женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Алла Чижова