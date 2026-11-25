Лукашенко допустил вывоз из Белоруссии ракет, способных нести ядерное оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для достижения мира в Европе не исключает возможных компромиссов, в том числе — вывоз с территории республики ракет, способных нести ядерное оружие.
Журналист Le Point спросил белорусского лидера, пошла бы Белоруссия на такой шаг при условии, что Запад пообещал бы не приближать ракеты и ядерное оружие к российским границам. «В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить — это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение»,— ответил Александр Лукашенко.
По его словам, главное, чтобы это помогло завершению боевых действий на Украине и достижению стабильности в Европе. «Потому что мы — географический центр Европы, мы крайне заинтересованы, чтобы был мир»,— пояснил президент Белоруссии.
С декабря 2025 года новейший российский комплекс с баллистической ракетой «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Александр Лукашенко называл этот шаг сдерживающим фактором, чтобы «остудить самые горячие головы». Российский МИД заявлял, что размещенные в Белоруссии оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие — противовес Украине и силам НАТО в соседних странах. ЕС называл такое решение прямой угрозой европейской безопасности.