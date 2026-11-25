С декабря 2025 года новейший российский комплекс с баллистической ракетой «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Александр Лукашенко называл этот шаг сдерживающим фактором, чтобы «остудить самые горячие головы». Российский МИД заявлял, что размещенные в Белоруссии оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие — противовес Украине и силам НАТО в соседних странах. ЕС называл такое решение прямой угрозой европейской безопасности.