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Директор ярославского аэропорта Туношна покинул пост

В Ярославле директор АО «Аэропорт Туношна» Максим Федосов ушел с должности. Сейчас обязанности главы аэропорта исполняет его заместитель Алексей Кононов. Информация следует из данных ЕГРЮЛ.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В правительстве «Ъ-Ярославль» подтвердили, что господин Федосов ушел с поста директора. О причинах не сообщается.

Максим Федосов был назначен директором ярославского аэропорта в сентябре 2022 года.

В начале сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что найден инвестор реконструкции аэропорта. Им станет группа компаний «Аэрофьюэлз». В рамках реконструкции построят два терминала.

Алла Чижова

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