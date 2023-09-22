Директор ярославского аэропорта Туношна покинул пост

В Ярославле директор АО «Аэропорт Туношна» Максим Федосов ушел с должности. Сейчас обязанности главы аэропорта исполняет его заместитель Алексей Кононов. Информация следует из данных ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В правительстве «Ъ-Ярославль» подтвердили, что господин Федосов ушел с поста директора. О причинах не сообщается.

Максим Федосов был назначен директором ярославского аэропорта в сентябре 2022 года.

В начале сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что найден инвестор реконструкции аэропорта. Им станет группа компаний «Аэрофьюэлз». В рамках реконструкции построят два терминала.

Алла Чижова