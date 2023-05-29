Без права на обратный выкуп

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Электрический «Москвич» оказался не востребован. ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» выкупило российский бизнес Michelin. Lada Vesta будет стоить почти 1,24 млн руб. Экспортные ограничения Японии коснулись КамАЗа. ПАО «Соллерс» создаст мультибрендовый центр производства рамных автомобилей. В Нижегородской области может быть организовано производство легковых автомобилей одного из китайских брендов. Госдума единогласно проголосовала за принятие мер против польских автоперевозчиков. Continental решил не оставлять за собой право на обратный выкуп завода и дистрибутора в РФ.

День 459-й. 28 мая. Воскресенье

28.05.2023 14:38

«Атака села проводилась еще и с помощью дрона. БПЛА врезался в автомобиль. Никто не пострадал, но автомобиль посечен»,— сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

28.05.2023 14:12

Власти Свердловской области обратились в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности организаторов автопробега в поддержку ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге. Автопробег прошел утром в воскресенье 28 мая от городского ТРЦ «Карнавал» до «кладбища в честь "ЧВК Вагнер"» в Березовском. Местные СМИ сообщали, что в заезде участвуют около 100 автомобилей из-за разных регионов. За несколько дней до мероприятия свердловские власти сообщили об отказе согласовывать проведение автопробега.

День 458-й. 27 мая. Суббота

27.05.2023 16:31

Издание «Брянская улица» сообщила, что днем 27 мая в Климовском районе области, недалеко от села Сушаны, под обострел вооруженных сил Украины попал автомобиль «Нива». По данным издания, огонь велся не по селу, а по военным. Как сообщают газета «Известия», медиапроекты Shot и Baza, в «Ниве» находились двое военных, они погибли при атаке дрона.

День 457-й. 26 мая. Пятница

26.05.2023 23:58

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал подрыв Крымского моста в октябре 2022 года словами «определенные меры были приняты».

26.05.2023 17:59

МВД Польши внесло в правительство проект постановления, согласно которому для зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков будет введен временный запрет на въезд в страну. Такая мера, как сообщает издание Wprost Biznes, может быть ответом на предложение депутатов Госдумы заблокировать движение польских грузовиков в РФ.

26.05.2023 14:13

Электрический «Москвич» оказался не востребован — с начала 2023 года производитель не смог продать и 80 электрокаров, как сообщили в пресс-службе автопроизводителя. Причем, судя по всему, большая часть электрических «Москвичей» ушла партнерам сервиса «Яндекс.Такси», который заключил контракт с заводом на поставку 2 тыс. электрокаров до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

26.05.2023 13:35

Французский производитель шин Michelin сообщил, что его российский бизнес выкупил местный дистрибутор шин ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». Расходы компании от ухода из России составят несколько десятков млн евро с поправкой на курсы валюты. Об этом сообщила пресс-служба Michelin. Сумма сделки не раскрывается.

26.05.2023 04:53

Япония включила в санкционный список 17 физических лиц и 78 организаций из России, в частности, экспортные ограничения коснулись КамАЗа.

День 456-й. 25 мая. Четверг

25.05.2023 19:58

Директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов покинет пост к концу мая, сообщили источники «Ведомостей». Он был назначен на пост три месяца назад, в феврале 2023 года. О причинах увольнения неизвестно.

25.05.2023 16:22

«Если АвтоВАЗ сумеет удержать цены у дилеров на машины в более привлекательных комплектациях, более мощных, до 1,5 млн руб., спрос на новую Vesta будет значительным»,— считает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

25.05.2023 14:40

В российском Минэнерго заявили, что рост цен на сжиженный углеводородный газ на заправках не связан с проблемами на рынке.

25.05.2023 13:02

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (входит в состав Уралвагонзавода) нарастило объем выпуска танковых двигателей, превысив лучшие показатели послевоенного периода СССР.

25.05.2023 12:26

Базовая стоимость Lada Vesta NG составит 1,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lada Vesta NG

Фото: LADA Lada Vesta NG

Фото: LADA

25.05.2023 01:54

Автомобили Lada Vesta, производство которых началось в Тольятти в марте 2023 года, в ближайшее время поступят к дилерам по рекомендованной розничной цене почти 1,24 млн руб.

День 455-й. 24 мая. Среда

24.05.2023 18:42

Польским фурам оставят возможность проезда по территории Калининградской области, заявил губернатор российского региона Антон Алиханов. Это произойдет даже в случае введения полного запрета на въезд в РФ для польских большегрузных автомобилей.

24.05.2023 16:47

ПАО «Соллерс» создаст мультибрендовый центр производства рамных автомобилей на площадке Ульяновского автомобильного завода. Общие инвестиции в проект превысят 1 млрд руб.

24.05.2023 15:59

Бренд Omoda начал продажу нового седана S5 на российском рынке по цене от 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Седан Omoda S5

Фото: Omoda Седан Omoda S5

Фото: Omoda

24.05.2023 11:24

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что его ведомство дает рекомендации по наращиванию предложения и снижения экспорта бензина.

24.05.2023 10:51

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост был закрыт из-за проводимых в районе учений. Ранее очевидцы публиковали видео, на котором возле моста заметен густой белый дым.

24.05.2023 09:26

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что готов поддержать ограничение экспорта бензина, если такой механизм будет предложен. При этом он отметил, что пока цены в рознице стабильны.

День 454-й. 23 мая. Вторник

23.05.2023 22:03

Госдума 23 мая единогласно проголосовала за принятие мер против польских автоперевозчиков. Польским автомобильным перевозчикам будет запрещено работать на территории РФ, их фуры будут допускать только на таможенные терминалы для перецепки и перегруза, а также запретят заправляться по российским ценам, введя вместо этого тарифы на уровне цен ЕС.

23.05.2023 20:12

В Нижегородской области может быть организовано производство легковых автомобилей одного из китайских брендов. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

«Наш кластер насчитывает более 800 предприятий, специализирующихся на производстве автомобилей и автокомпонентов, материалов и услуг. Рассматривается возможность локализации производства китайских легковых автомобилей в нашем регионе. Переговоры между нашими и китайскими производителями уже ведутся с полной поддержкой со стороны правительства региона»,— сообщил господин Никитин.

23.05.2023 19:05

Компания Dongfeng представила новую модель для российского рынка — седан Shine Max, который будет стоить 2,9 млн руб.

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Фото: Dongfeng Седан Dongfeng Shine Max

Фото: Dongfeng

23.05.2023 17:19

Российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов.

23.05.2023 10:44

В Приморье суд продлил срок ареста бизнесмена Виктора Малашенко, которого правоохранители считают фактическим владельцем находкинских компаний «Токио-Трейд», «Саппоро-Транзит», «Океан корпорация техники» и других. Он является основным обвиняемым в объединяющем около 300 уголовных дел масштабном расследовании махинаций при поставках автомобилей из Японии.

23.05.2023 05:39

Сервис заказа такси Yango (бренд «Яндекс.Такси») стал доступен в Пакистане.

День 453-й. 22 мая. Понедельник

22.05.2023 23:01

В Госдуму внесли проект обращения к правительству о запрете на въезд в Россию польским грузовикам в связи с антироссийской политикой властей Польши.

22.05.2023 21:41

Немецкая компания-производитель шин Continental решила не оставлять за собой право на обратный выкуп завода и дистрибутора в РФ, продав их группе S8 Capital Армена Саркисяна. О закрытии сделки, сумма которой, по данным “Ъ”, составила не более 10 млрд руб., S8 объявила 22 мая.

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Фото: Continental AG Открытие производства Continental в Калуге, 2014 год

Фото: Continental AG

22.05.2023 16:05

Компания Changan вывела на российский рынок новую модель — бюджетный седан Alsvin, Новинка будет доступна в двух комплектациях — LX и DLX — стоимостью 1,6 млн руб. и 1,7 млн руб. соответственно. Продажи Changan Alsvin в России начнутся в июне 2023 года.

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Фото: Changan Седан Changan Alsvin

Фото: Changan

22.05.2023 12:55

В апреле количество выданных в России автокредитов составило 68,8 тыс. Это на 10,3% больше по сравнению с мартом и самый высокий показатель с начала 2022 года. Год к году число выданных автокредитов выросло почти в 4 раза (с 17,3 тыс.).

22.05.2023 11:13

Основатель сети салонов Fresh Auto Денис Мигаль о причинах роста числа оформленных автокредитов: «Во-первых, население беднеет, раз все больше прибегает к кредитам. Во-вторых, это активность банков. Мы сейчас наблюдаем сезонность. Как правило, весной-летом кредитные организации очень активны, видимо, не знают, какие еще ниши развивать, хотят больше зарабатывать, ищут новые продукты».

22.05.2023 10:33

ЛДПР подготовила законопроект о сертификате для молодых семей после рождения первого ребенка на покупку автомобиля. Купить можно будет машину из линейки российского автопрома.

Проект закона предполагает, что продать купленный автомобиль можно будет только по истечении пяти лет, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету.

«Это будет эффективная дополнительная мера поддержки молодых семей, особенно с учетом того, что Россия сегодня находится в демографической яме»,— убежден зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

22.05.2023 04:23

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов («Единая Россия») направил в правительство предложение о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей.

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