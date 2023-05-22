Автокредиты увеличиваются в размерах

Средний размер автокредита в России достиг рекорда. В апреле он составил 1,3 млн и за год увеличился на 7%, подсчитали в «Скоринг Бюро». Примерно на столько же выросла и стоимость новых автомобилей, хотя продано их значительно меньше, отмечают собеседники “Ъ FM”. Они связывают тренд с инфляцией на рынке. Какие ставки по автокредитам ждать в этом году? Выяснял Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прошлой весной, когда Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, число желающих или способных взять кредит резко упало. Осенью, после объявления мобилизации, банки сами крайне неохотно выдавали их, особенно молодым мужчинам из группы риска. Тем не менее за год число оформленных автокредитов выросло более чем в 3,5 раза, отметили в «Скоринг Бюро», а средняя сумма в апреле и вовсе побила рекорд.

Основатель сети салонов Fresh Auto Денис Мигаль видит несколько причин: «Во-первых, население беднеет, раз все больше прибегает к кредитам. Во-вторых, это активность банков. Мы сейчас наблюдаем сезонность. Как правило, весной-летом кредитные организации очень активны, видимо, не знают, какие еще ниши развивать, хотят больше зарабатывать, ищут новые продукты.

Те игроки, которые вчера не так пристально смотрели на автокредиты, сегодня хотят увеличивать этот объем. Средняя доля проникновения кредита в нашей компании составляет порядка 50%. Его цена на новый автомобиль идет где-то от 9,5% до 16% годовых. Если мы говорим про какие-то суперзавышенные ставки — 18-35%, — то, как правило, их предлагают организации, которые работают с высокорискованными клиентами».

Растет и число просроченных более чем на три месяца автокредитов. Сейчас таких больше 100 тыс. на 68 млрд руб., что тоже рекорд. Причем россияне все чаще воспринимают покупку автомобиля как инвестицию, учитывая, что хорошие предложения на рынке недвижимости найти все сложнее. Хотя модели, на которые чаще всего берут кредит, в основном по-прежнему бюджетные, рассказал Алексей Рыщук из «Открытие Авто»:

«В апреле клиенты "Открытие Авто" чаще всего оформляли кредиты на покупку новых Lada, 69% из которых Granta, Kia, Hyundai, Haval, половина из которых Jolion, а также Geely.

Пятерка лидеров среди подержанных: Kia, Lada, Hyundai, Toyota и Volkswagen. В мае набор брендов среди новых авто не претерпел изменений. Отечественные марки составляют 36% продаж всех новых машин, столько же — китайские. Средний чек автокредита в апреле 2023 года составил 1,5 млн руб. Рост среднего чека по сравнению с апрелем прошлого года при этом 25%».

С начала года ставки по автокредитам снижались, хоть и незначительно. По данным Центробанка, в январе они превышали 17%, а в марте опустились до 16,2%. Но во второй половине года ситуация может измениться в худшую сторону, не исключает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«По мере восстановления автокредитования мы еще можем увидеть положительную динамику выдач и совокупного портфеля, но наверняка она не будут экспоненциальной, поскольку эффект отложенного спроса реализуется в ближайшие месяцы и затем сойдет на нет. Плюс есть общая проблема в виде сокращения числа качественных заемщиков. Банкам нужно будет выдерживать положительную чистую процентную маржу, придется закладывать большую премию за риск, поэтому и ставки по автокредитам с большой вероятностью могут пойти вверх».

Тем не менее в банках на перспективы спроса на автокредиты смотрят оптимистично. И в «Открытие Авто», и в ВТБ уверены, что продажи будут сопоставимы с уровнями 2021-го и превысят 1 трлн руб. по итогам года.

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