Еще фура не згинела

Госдума предложила запретить польским перевозчикам въезжать в Россию с любыми грузами, кроме медицинских, гуманитарных и почтовых. Также депутаты предлагают продавать им, а потом и всем перевозчикам из недружественных стран топливо по 90–95 руб. за литр: для этого по белорусскому образцу на таможенных терминалах, дальше которых польских перевозчиков не пустят, установят передвижные заправки. Дополнительные сборы, которые профильный комитет Госдумы оценивает в 17–20 млрд руб., предлагается направлять на строительство автодорог. Участники рынка считают, что российские перевозчики от этой меры не выиграют: нишу поляков займут другие европейцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Госдума 23 мая единогласно проголосовала за принятие мер против польских автоперевозчиков. Депутаты одобрили обращение в правительство, в котором предлагают внести изменения в законодательство: польским автомобильным перевозчикам будет запрещено работать на территории РФ, их фуры будут допускать только на таможенные терминалы для перецепки и перегруза, а также запретят заправляться по российским ценам, введя вместо этого тарифы на уровне цен ЕС. В ходе заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Польша в результате потеряет €8,5 млрд доходов.

Сейчас европейские перевозчики уже обязаны перегружать товары в российские фуры или перецеплять полуприцепы на таможенных терминалах на границе. Однако есть порядка 40 товарных групп, на которые эти ограничения не распространяются. Соответствующие правила были введены 10 октября 2022 года и действуют до 30 июня, однако в апреле секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщал, что обсуждается продление срока до конца года, а также сокращение перечня товаров, на который не распространяется запрет на перевозки (его могут существенно сократить, см. “Ъ” от 1 марта).

Как пояснил “Ъ” глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, предлагается запретить польским перевозчикам въезжать на территорию РФ с любыми грузами, кроме медицинских, гуманитарных и почтовых.

Он также объяснил, что продажу топлива по европейским ценам предлагается ввести по белорусской модели, когда непосредственно на таможенных терминалах устанавливаются передвижные заправочные комплексы. Цену белорусские коллеги установили на 10% ниже европейской, так же предлагается сделать и в России, что даст итоговую стоимость топлива для европейских перевозчиков порядка 90–95 руб. за литр. По его словам, на первом этапе эту модель предлагается применить к польским перевозчикам, а потом распространить на всех перевозчиков недружественных стран. Как пояснили в комитете Госдумы по транспорту, продажа топлива по европейским ценам может принести в бюджет порядка 17–20 млрд руб. в год. Собранные средства, говорит господин Москвичев, предлагается направить на строительство муниципальных дорог.

По мнению руководителя отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгения Дятлова, существенное влияние может оказать тотальный запрет на транзит по территории РФ для европейских транспортных компаний. «Польские перевозчики везут небольшую часть товаров из ограниченного списка допустимых к прямому транзиту по РФ,— отмечает он.— Они заезжают на территорию ЕАЭС преимущественно через пункт пропуска на границе Польша — Республика Беларусь». Он полагает, что реализация предложенной меры не даст дополнительный рынок российским перевозчикам: «Польских перевозчиков легко заменят перевозчики из Латвии, Литвы и других европейских стран».

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская ожидает, что поляки ответят зеркально.

«Это создаст некоторые дополнительные трудности для всех сторон и повышение себестоимости перевозок,— говорит она.— В то же время участники рынка давно привыкли работать с перецепками и перегрузками. И эти санкции не должны оказать очень большого влияния». Руководитель развития партнерской сети автосборного сервиса VIG Trans Юлия Сула соглашается, что эта инициатива не окажет существенного влияния на товаропотоки: место польских перевозчиков займут перевозчики других стран Европы и не только. Вряд ли это обеспечит дополнительный объем перевозок российским перевозчикам, так как россияне могут осуществлять перевозки только от зоны перегруза / перецепа, полагает она. «Также не стоит забывать, что сформировался достаточно большой парк транспортных средств с польской регистрацией, но де-факто владельцы этих фур — российские и белорусские компании, которые вынуждены были массово перерегистрировать транспорт в прошлом году, после пятого пакета санкций Евросоюза»,— напоминает она.

Наталья Скорлыгина