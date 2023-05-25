Челябинский производитель танковых двигателей превысил рекорд времен СССР

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинск, входит в состав Уралвагонзавода, УВЗ) нарастило объем выпуска танковых двигателей, превысив лучшие показатели послевоенного периода СССР, сообщила пресс-служба УВЗ. В корпорации отметили, что достичь этого удалось за счет «грамотной организации производства».

«На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива,— рассказал директор по особым поручениям концерна "Уралвагонзавод" Игорь Мешков.— По итогам работы первого квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода Холодной войны».

Артур Якушко, Челябинск